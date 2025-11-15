Invasive Art bedroht Bienen „Asiatisches“ Hornissennest in Kirn beseitigt Sebastian Schmitt 15.11.2025, 14:00 Uhr

i Frank Steinacher von der „Landimkerei Kühler Grund" rückte mit Schutzanzug und ganz viel Ruhe an, um das Hornissennest kontrolliert zu beseitigen. Sebastian Schmitt

Die Asiatische Hornisse ist eine in Südostasien heimische Art, die in Europa immer weiter vordringt und heimische Insekten wie Bienen bedroht. Deshalb sollten Nester schnell vernichtet werden, rät Förster Tobias Helfenstein.

Am Donnerstagmorgen rückte auf dem Kirner Friedhof ein Spezialist zur Bekämpfung der Asiatischen Hornisse an. Ein imposantes Nest dieser invasiven Art hing rund 25 Meter hoch in einer Baumkrone – nur etwa 60 Meter vom stark genutzten Schulweg und gut 80 Meter vom Rewe-Markt entfernt.







