Das VfL-Talent Toghrul Rüstamli darf bleiben – zunächst bis zum 11. November. Das hat die Verwaltung entschieden und drängt auf einen gültigen Pass. Die Kritik an der Ausländerbehörde weist Landrätin Bettina Dickes derweil klar zurück.
Die Bad Kreuznacher Kreisverwaltung hat dem aserbaidschanischen Ringer Toghrul Rüstamli und seiner Familie eine Duldung erteilt. Darüber informiert die Behörde „nach intensiver Prüfung des Falls“. Von einer unmittelbar bevorstehenden Abschiebung sei im Fall Rüstami zu keinem Zeitpunkt die Rede gewesen.