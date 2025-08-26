Wie glaubwürdig ist die Frau, die Nebenklägerin in dem Prozess gegen den Arzt einer Bad Kreuznacher Klinik ist, dem die Staatsanwaltschaft sexuelle Übergriffe in einer Behandlungssituation vorwirft? Das ist die Schlüsselfrage auch am zweiten Tag des Prozesses vor dem Bad Kreuznacher Amtsgericht. Erschwert wird die Wahrheitsfindung weiterhin dadurch, dass der angeklagte Mediziner beharrlich schweigt und nur seine zwei Anwälte agieren lässt.

Zur Erinnerung: Es geht um einen Tag im Juli 2023, an dem eine damals 23-jährige Frau mit Beinschmerzen die Notfallambulanz des Krankenhauses aufsuchte. Der Arzt untersuchte sie, stellte aber wohl nichts Schwerwiegendes fest. Sie erhielt einen Arztbrief, war eigentlich schon wieder entlassen. Dann aber wollte der Arzt noch eine Kontrolluntersuchung durchführen, um eine Thrombose auszuschließen, wie die damalige Patientin am ersten Verhandlungstag aussagte. Beide gingen in einen Untersuchungsraum auf einer Station der Klinik. Es folgte eine Ultraschalluntersuchung an Oberschenkeln, in der Leistengegend – und laut der Frau kam es zu Berührungen im Intimbereich. Sodann habe der Arzt mit den Händen ihre Brüste abgetastet oder vielmehr geknetet. Beide fuhren anschließend mit dem Aufzug nach unten, wobei der Arzt die Frau nach ihrer Handynummer fragte, um sie angeblich zu den Akten zu nehmen. Merkwürdig nur, dass er diese Nummer benutzte, um der Frau abends mindestens eine WhatsApp-Nachricht zu schicken mit scheinbar medizinischem Inhalt.

Warum schickte der Arzt der Patientin WhatsApp-Nachrichten?

Nach Zeugenaussagen aus dem familiären Umfeld der jungen Frau vertraute sich diese erst am Abend, möglicherweise unter dem Eindruck dieser Textnachricht, ihrer Mutter und Tante an und schilderte, was ihr bei der Untersuchung widerfahren sei. Am Tag darauf erfolgte die Anzeige bei der Polizei, der Fall landete bei der Kripo und schließlich der Staatsanwaltschaft. Im Januar 2025 wurde Anklage erhoben. Der Vorwurf lautet „sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses“.

Am zweiten Verhandlungstag wurde die junge Frau, zunächst Zeugin und jetzt auch Nebenklägerin, erstmals von einer eigenen Anwältin begleitet. Die Schwierigkeit bei der Wahrheitsfindung besteht darin, dass im entscheidenden Moment der besagten Untersuchung eine Eins-zu-eins-Situation bestand: Nur die Patientin und der Arzt waren in dem Ultraschallraum. Eine Stationsschwester, die zufällig hereinkam, um Material zu holen, sagte am ersten Verhandlungstag aus, dass sie zwar überrascht war, die beiden anzutreffen, weil sie nicht damit gerechnet hatte. Aber auffällig oder ungewöhnlich erschien ihr dennoch nichts.

Psychologischer Sachverständiger für Gericht „nicht notwendig“

Am zweiten Verhandlungstag gingen die Anwälte des Angeklagten in die Offensive und wollten einen Beweisantrag stellen. Zielrichtung war es, die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers zu hinterfragen. Anwalt David Püschel verlangte die Hinzuziehung eines psychologischen Sachverständigen mit der Fragestellung, ob die Nebenklägerin etwa unter Epilepsie oder Psychosen leide oder unter suggestiven Einflüssen aus ihrem Familienverbund Scheinerinnerungen entwickelt habe. Püschel untermauerte dies mit zahlreichen Präzedenzbelegen und hochrichterlichen Urteilen und sprach von eigentümlichen Auffälligkeiten bei den Aussagen und einem „Belastungseifer“. Das war starker Tobak auf mehreren gedruckten Seiten, woraufhin Richterin Vanessa Blauth die Sitzung unterbrach, um das Ansinnen zu prüfen. Danach lehnte sie den Beweisantrag ab: Das Gericht besitze durchaus genügend Sachkunde, eine Begutachtung sei nicht notwendig.

Vernommen wurden als Zeuginnen die Cousine und die Tante, die die junge Frau damals ins Krankenhaus begleitet beziehungsweise abgeholt hatten. Eine wichtige Zeugin war jedoch nicht erschienen: Eine Schwester der Notaufnahme, die am Telefon war, als Mutter und Tante der Anzeigenerstatterin nach eigenen Angaben am Abend in der Klinik anriefen und fragten, ob die Ultraschalluntersuchung „normal“ gewesen sei, wo doch die Patienten mit Wadenschmerzen gekommen war. „Nein“, habe die Schwester gesagt – doch das kann das Gericht nun erst bei einem weiteren Verhandlungstag am 1. September überprüfen. Zudem werden bis dahin Akten aus dem Krankenhausarchiv erwartet. Mit Plädoyers und Urteil wird für den 8. September gerechnet.