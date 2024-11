Kirn. Die evangelische Kirche in Kirn blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Seine heutige Form hat das über 1000 Jahre alte Gotteshaus erst seit 130 Jahren. Ein Jahrhunderthochwasser des Hahnenbachs hatte die Kirche 1875 schwer beschädigt. Die alte Kirche gab es bislang nur auf einigen Bildern und Zeichnungen zu sehen. Jetzt gibt es ein Modell, das bei einer Ausstellung am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in der Sporthalle der Dominikschule zu sehen ist.