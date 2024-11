Sperrung sorgt für Chaos Arbeiten in Gensinger Straße legen Bad Kreuznach lahm 11.11.2024, 17:53 Uhr

i In der Michelinstraße ging am Montagabend nichts mehr. Stau, Stau, Stau. Marian Ristow

Verkehrschaos im Bad Kreuznacher Osten: Ab Montagmittag ging dort fast nichts mehr.

Die Auswirkungen der Baustelle in der Gensinger Straße in Bad Kreuznach bekommen die Autofahrer direkt ab dem ersten Tag zu spüren: Bereits am Montagabend ging ab 17 Uhr im Quadranten zwischen Schwabenheimer Weg, Michelinstraße, Gensinger Straße und Wöllsteiner Straße nur noch wenig.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen