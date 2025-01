Das war 2024: An Nahe und Glan Arbeiten an Priorhof und Gymnasialstraße starten 07.01.2025, 09:00 Uhr

i Die Arbeiten am Priorhof starten im August 2024. Silke Jungbluth-Sepp

Jahresrückblick: Mit den Arbeiten am ersten Bauabschnitt im Bad Sobernheimer Heimatmuseum geht es im August los. Zunächst wird Platz für das Fundament der neuen Toilettenanlage geschaffen. In der Gymnasialstraße rollen ebenfalls die Bagger an.

Die Arbeiten am Priorhof in Bad Sobernheim starten am 5. August. Los geht es mit dem Erdaushub im Garten des Museums, um Platz für das Fundament der neuen Toilettenanlage zu schaffen, die künftig seitlich des historischen Gebäudes in einem separaten Bau Platz findet.

