Die Bad Kreuznacher Kreisverwaltung nimmt die Verfügung zum Nachweis der Standsicherheit der straßenseitigen Keller- beziehungsweise Stützmauern Am Ursberg zurück. Die Abrissarbeiten ruhen derzeit.

Ende Mai hatte die Bad Kreuznacher Kreisverwaltung eine baurechtliche Verfügung mit Sofortvollzug gegen den Bauherrn des Hauses „Am Ursberg 18“ auf den Weg gebracht, wie unsere Zeitung zuletzt berichtete. Gründe waren laut Pressemitteilung der Kreisverwaltung der Verdacht, „dass durch den Abbruch des Wohngebäudes [...] ein erhöhter Hangdruck auf nicht mehr ausgesteifte Bauteile entstehen könnte. Es wurde befürchtet, dass im Falle eines Versagens der Straßenbaukörper beschädigt werden könnte“.

Der Bauherr legte vor dem Verwaltungsgericht Koblenz Widerspruch ein, allerdings nicht wegen der Abrissverfügung, sondern wegen der Forderungen des Bauamtes im Nachgang, wie er mitteilt. „Nie und zu keiner Zeit“ habe er sich gegen die Abrissverfügung gewehrt, betont der Bauherr gegenüber unserer Zeitung. Auf Rückfrage bei der Kreisverwaltung heißt es, dass der Bauherr „die Rücknahme des Sofortvollzuges in Bezug auf eine Verfügung zum Nachweis der Standsicherheit des Straßenbaukörpers im Bereich des Gebäudeabbruchs erstritten“ habe.

Bis auf Bodenplatte abgebrochen

Das Verwaltungsgericht gab ihm mit Entscheidung vom 1. Juli recht. „Das Gericht stellte fest, dass für diese tatsächliche Gefahrenbewertung keine Berechnungen durch einen Statiker oder Gutachten eines Bodengutachters vorlagen, weshalb die Vermutungen der Baufachleute des Bauamts als nicht ausreichend für sofortiges Einschreiten erachtet wurden“, schreibt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung Mitte Juli. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gilt also als formell rechtswidrig.

Nachbarin Kathrin Schappert wundert sich über die Klage, habe der Bauherr doch zuvor betont, dass er Ruhe reinbringen wolle. Sie berichtet außerdem, dass der letzte Bagger nun abgeholt wurde, es befänden sich keine Baumaschinen mehr auf dem Grundstück. Es laufe insgesamt eher „rückläufig“ als „fortschrittlich“, findet sie.

Kreisbauamtsleiter Christoph Liesenfeld erklärt auf Nachfrage: „Derzeit ruht der weitere Abbruch und Abtransport. Gründe hierfür sind uns nicht bekannt.“ Bisher wurde das Gebäude bis auf die Bodenplatte abgebrochen. Bauschutt wurde teilweise entsorgt, teilweise zusammengezogen und zur Abstützung der straßenseitigen Stützmauern verwendet, erläutert der Bauamtsleiter. Der Bauherr äußerte sich auf Anfrage unserer Zeitung bislang nicht zum Stillstand.

„Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder die Sicherheit von benachbarten Grundstücken gehen derzeit nicht von der Baustelle aus.“

Bauamtsleiter Christoph Liesenfeld

Die Kreisverwaltung kündigte damals nach der Gerichtsentscheidung an, den Fall an den Kreisrechtsausschuss weiterzuleiten, da „die Behörden weiterhin die Gefahr eines Böschungsbruchs sehen“. Auf Nachfrage teilt Liesenfeld mit: „Die Verfügung zum Nachweis beziehungsweise der Herstellung der Standsicherheit der straßenseitigen Keller- beziehungsweise Stützmauern wird zurückgenommen, da durch das rampenartige Anschütten des Abbruchmaterials in diesem Bereich eine zusätzliche Abstützung erfolgt ist und Rissbildungen im Straßenbaukörper nicht bestätigt werden konnten.“ Die Verfügung werde dem Kreisrechtsausschuss nicht mehr zur Verhandlung vorgelegt.

Ein weiteres behördliches Einschreiten sei derzeit nicht geboten. „Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder für die Sicherheit von benachbarten Grundstücken gehen derzeit nicht von der Baustelle aus“, sagt er. Die Untere Bauaufsichtsbehörde werde gemeinsam mit einem Prüfingenieur eine weitere Bauzustandsbesichtigung durchführen, um die Aussagen zur Sicherheit, insbesondere der Nachbarn, zu bestätigen.