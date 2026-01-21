Seinen ersten Neujahrsempfang hat der Rotary Club Kirn veranstaltet. Als nächstes Projekt ist die Unterstützung für ein Krankenhaus in Afrika geplant.
Eine gelungene Premiere feierte der Rotary Club Kirn im Braustübchen der Kirner Brauerei mit seinem Neujahrsempfang, zu der Präsident Alfred Wenz etliche Besucher befreundeter Clubs aus Simmern, Idar-Oberstein Bad Kreuznach und Bingen begrüßte. Im Mittelpunkt stand der Vortrag von Joachim Streit (Bitburg), EU-Abgeordneter der Freien Wähler.