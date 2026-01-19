Empfang in Waldlaubersheim Appell: Kommunen müssen weiter gestalten können Jens Fink 19.01.2026, 11:00 Uhr

i Torsten Strauß (von links), MdL Helmut Martin (CDU), Claudia Eider (SPD), Landrätin Bettina Dickes, der stellvertretende VG-Wehrleiter Peter Beurschgens, Michael Cyfka, VG-Beigeordnete Elke Stern, Wehrleiter Bernhard Schön und der Landtagskandidat der Grünen, Franz Preis, stießen gemeinsam auf ein gutes Jahr 2026 an. Jens Fink

Die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen. Um diese bewältigen zu können, brauchen sie ausreichend Mittel vom Land und vom Bund. Auch beim Neujahrsempfang der Verbandsgemeinde Langenlonsheim.Stromberg war das ein Thema.

„Unsere Verbandsgemeinde ist stark, weil hier viele Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen“, betonte Bürgermeister Michael Cyfka (CDU) beim Neujahrsempfang der VG Langenlonsheim-Stromberg. Er würdigte die bei der Feuerwehr, in Vereinen, Kirchen und sozialen Initiativen ehrenamtlich tätigen Personen und ebenso die engagiert für das Gemeinwohl wirkenden Mitarbeiter in der Verwaltung sowie die Unternehmer, die Arbeitsplätze sichern und ...







