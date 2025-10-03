Kreis plant Renaturierung Appelbach bei Pfaffen-Schwabenheim wird vielfältiger 03.10.2025, 18:00 Uhr

i Michael Simon und Heiko Flommersfeld sind Pächter am Appelbach und freuen sich darauf, das die geplante Renaturierung weitere positive Effekte mit sich bringt. Christine Jäckel

Viele Bäche wurden in der Vergangenheit so umgebaut, dass die Gewässerqualität darunter schwer gelitten hat. Am Appelbach will die Kreisverwaltung jetzt bei Pfaffen-Schwabenheim ein Renaturierungsprojekt umsetzen.

Bäche wie der Appelbach wurden in der Vergangenheit durch Begradigung oft zu Abflussgräben herabgestuft. Mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Ökologie des Gewässers und der Umgebung sowie auf Hochwasserlagen. Die Renaturierung eines Abschnittes des Appelbachs bei Pfaffen-Schwabenheim in Richtung Badenheim bereitet die Kreisverwaltung seit 2011 vor.







