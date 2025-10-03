Viele Bäche wurden in der Vergangenheit so umgebaut, dass die Gewässerqualität darunter schwer gelitten hat. Am Appelbach will die Kreisverwaltung jetzt bei Pfaffen-Schwabenheim ein Renaturierungsprojekt umsetzen.
Bäche wie der Appelbach wurden in der Vergangenheit durch Begradigung oft zu Abflussgräben herabgestuft. Mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Ökologie des Gewässers und der Umgebung sowie auf Hochwasserlagen. Die Renaturierung eines Abschnittes des Appelbachs bei Pfaffen-Schwabenheim in Richtung Badenheim bereitet die Kreisverwaltung seit 2011 vor.