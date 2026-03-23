Protest im Kreis Bad Kreuznach Apothekenstreik führt zu teils langen Warteschlangen Markus Kilian 23.03.2026, 20:00 Uhr

i Am Montag haben die Apotheken in Stadt und Kreis Bad Kreuznach gestreikt, nur die Einhornapotheke in der Mannheimer Straße stellte die Notfallversorgung sicher. Hier bildeten sich bisweilen lange Warteschlangen. Markus Kilian

Steigende Kosten, stagnierende Vergütung: Mit der Aktion schlagen die Pharmazeuten Alarm. Sie fordern eine Anpassung – und die Notdienste hatten viel zu tun.

Wer am Montag, 23. März, dringend ein Medikament benötigt hat, musste unter Umständen weite Fahrtwege in Kauf nehmen. Denn fast alle Apotheken in Stadt und Kreis Bad Kreuznach hatten geschlossen, sich dem bundesweiten Protesttag angeschlossen. Der Grund: Die Pharmazeuten möchten mithilfe des Streiks auf ihre wirtschaftlichen Belastungen aufmerksam machen.







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