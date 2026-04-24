Bad Kreuznacher Parkgebühren
Anwohnerin kämpft im Kreisrechtsausschuss
Warum die Stadt Parkgebühren in der Freiherr-von-Stein-Straße erhebt, damit Anwohner wie Erika Bauer verärgert, selten jemand do
Warum die Stadt Parkgebühren in der Freiherr-von-Stein-Straße erhebt, damit Anwohner wie Erika Bauer verärgert, selten jemand dort parkt und die erhofften Einnahmen ausbleiben, bleibt das Geheimnis von Verwaltung und Stadtrat.
Josef Nürnberg

Eigentlich will die Stadt die seit 1. Januar geltende Parkgebührenregelung für Anwohner überarbeiten. Doch bisher gibt es keine Lösung. Eine Anwohnerin wehrte sich nun vor dem Kreisrechtsausschuss gegen die Anordnung.

Lesezeit 1 Minute
Trotz aller Versprechen der Stadtverwaltung, sich dem seit 1. Januar geltenden gebührenpflichtigen Parken im Kurviertel nochmals zu widmen, ist bisher nichts geschehen. Erika Bauer aus der Freiherr-vom-Stein-Straße hatte wie auch Kyra Kruschel Widerspruch beim Stadtrechtsausschuss gegen die Anordnung eingelegt, der nun verhandelt wurde.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren