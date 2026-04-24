Regelung entlang Salinenstraße Anwohnerin kämpft gegen die neuen Parkgebühren Josef Nürnberg 24.04.2026, 12:00 Uhr

i Warum die Stadt Parkgebühren in der Freiherr-von-Stein-Straße erhebt, damit Anwohner wie Erika Bauer verärgert, selten jemand dort parkt und die erhofften Einnahmen ausbleiben, bleibt das Geheimnis von Verwaltung und Stadtrat. Josef Nürnberg

Eigentlich will die Stadt die seit 1. Januar geltende Parkgebührenregelung für Anwohner überarbeiten. Doch bisher gibt es keine Lösung. Eine Anwohnerin wehrte sich nun vor dem Kreisrechtsausschuss gegen die Anordnung.

Trotz aller Versprechen der Stadtverwaltung, sich dem seit 1. Januar geltenden gebührenpflichtigen Parken im Kurviertel nochmals zu widmen, ist bisher nichts geschehen. Erika Bauer aus der Freiherr-vom-Stein-Straße hatte wie auch Kyra Kruschel Widerspruch beim Stadtrechtsausschuss gegen die Anordnung eingelegt, der nun verhandelt wurde.







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