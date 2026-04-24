Eigentlich will die Stadt die seit 1. Januar geltende Parkgebührenregelung für Anwohner überarbeiten. Doch bisher gibt es keine Lösung. Eine Anwohnerin wehrte sich nun vor dem Kreisrechtsausschuss gegen die Anordnung.
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Trotz aller Versprechen der Stadtverwaltung, sich dem seit 1. Januar geltenden gebührenpflichtigen Parken im Kurviertel nochmals zu widmen, ist bisher nichts geschehen. Erika Bauer aus der Freiherr-vom-Stein-Straße hatte wie auch Kyra Kruschel Widerspruch beim Stadtrechtsausschuss gegen die Anordnung eingelegt, der nun verhandelt wurde.