Bad Kreuznachs Hofgartenschule
Anwohnerin findet Aus für Schulstraße „beschämend“
Die Bad Kreuznacher Grundschule Hofgartenstraße ohne Autos in unmittelbarer Nähe: Nachdem die Stadt die Schulstraßenregelung gek
Die Bad Kreuznacher Grundschule Hofgartenstraße ohne Autos in unmittelbarer Nähe: Nachdem die Stadt die Schulstraßenregelung gekippt hat, dürfte dieser Anblick wieder seltener werden.
Markus Kilian

Den verkehrsberuhigten Bereich an der Schule hat die Stadt nach Widerspruch von Anwohnern kassiert. Aus dem Umfeld gibt es Kritik. Was die Eltern von Schulkindern jetzt fürchten und warum es die Gelegenheit für einen besseren Anlauf geben könnte.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich sollte am Morgen und am Nachmittag, wenn an der Hofgartengrundschule der Unterricht beginnt und endet, die Straße rund um die Einrichtung für den Autoverkehr gesperrt sein. Die Stadt Bad Kreuznach hat dafür eine Schulstraßenregelung verfolgt – diese wurde jedoch zuletzt nach erfolgreichem Widerspruch aus der Anwohnerschaft gekippt, auch weil es offenbar formale Fehler bei der Beschilderung gab.

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