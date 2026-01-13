Kreuznacher Parkplatzstreit Anwohner wollen juristisch gegen Parkgebühren vorgehen Harald Gebhardt 13.01.2026, 15:00 Uhr

i Fast alle der neuen gebührenpflichtigen Parkplätze, wie hier in der Ringstraße, bleiben jetzt meistens leer. Viele weichen ins Umfeld aus. So wird inzwischen zum Beispiel die Rheingrafenstraße von der Ringstraße an stadtauswärts auf beiden Seiten beparkt. Harald Gebhardt

Die Wut der Anwohner nach der Einführung von Parkgebühren im Kurviertel ist groß. Sie fühlen sich unfair behandelt und wollen jetzt juristisch dagegen vorgehen.

Seit dem 1. Januar werden Parkgebühren auch in den Straßen Am Bahndamm, Agricolastraße, Cauerstraße, auf dem Parkplatz am Bahnviadukt in der Salinenstraße, Sponheimer Straße, auf dem Parkplatz am Ende der Franziska-Puricelli-Straße, Freiherr-vom-Stein-Straße, Moltkestraße, Ringstraße zwischen Rheingrafenstraße und Polizei sowie Roonstraße ausgeweitet.







Artikel teilen

Artikel teilen