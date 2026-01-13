Die Wut der Anwohner nach der Einführung von Parkgebühren im Kurviertel ist groß. Sie fühlen sich unfair behandelt und wollen jetzt juristisch dagegen vorgehen.
Seit dem 1. Januar werden Parkgebühren auch in den Straßen Am Bahndamm, Agricolastraße, Cauerstraße, auf dem Parkplatz am Bahnviadukt in der Salinenstraße, Sponheimer Straße, auf dem Parkplatz am Ende der Franziska-Puricelli-Straße, Freiherr-vom-Stein-Straße, Moltkestraße, Ringstraße zwischen Rheingrafenstraße und Polizei sowie Roonstraße ausgeweitet.