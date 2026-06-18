Bad Kreuznacher Bauvorhaben Anwohner wehren sich gegen die Pläne der Gewobau Harald Gebhardt 18.06.2026, 08:00 Uhr

i Diese Grünfläche will die Gewobau mit zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 20 Wohnungen bebauen. Harald Gebhardt

Die Baupläne der Gewobau an der Alzeyer Straße dürften das Ende einer Jahrzehnte langen Gartenidylle der benachbarten Grundstückseigentümer bedeuten. Diese wollen sich – notfalls juristisch – dagegen wehren.

Wieder einmal ein Bad Kreuznacher Bauprojekt, das für Ärger sorgt und die davon betroffenen Anwohner auf den Plan ruft: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau will auf dem seit Jahrzehnten unbebauten städtischen Gelände, das von den Amerikanern früher für einen Motorpool genutzt wurde, zwei Mehrfamilienhäuser mit je zehn Wohneinheiten bauen und damit bezahlbaren Wohnraum schaffen.







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