Bad Kreuznacher Bauvorhaben
Anwohner wehren sich gegen die Pläne der Gewobau
Diese Grünfläche will die Gewobau mit zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 20 Wohnungen bebauen.
Diese Grünfläche will die Gewobau mit zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 20 Wohnungen bebauen.
Harald Gebhardt

Die Baupläne der Gewobau an der Alzeyer Straße dürften das Ende einer Jahrzehnte langen Gartenidylle der benachbarten Grundstückseigentümer bedeuten. Diese wollen sich – notfalls juristisch – dagegen wehren. 

Lesezeit 4 Minuten
Wieder einmal ein Bad Kreuznacher Bauprojekt, das für Ärger sorgt und die davon betroffenen Anwohner auf den Plan ruft: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau will auf dem seit Jahrzehnten unbebauten städtischen Gelände, das von den Amerikanern früher für einen Motorpool genutzt wurde, zwei Mehrfamilienhäuser mit je zehn Wohneinheiten bauen und damit bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren