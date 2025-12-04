Anwohner in Rage: Politik beschließt neue Parkregelung

5 Euro pro Tag – oder doch nur 50 Cent? Bad Kreuznachs neue Parkregeln sorgen für Empörung. Warum Bad Kreuznachs Anwohner jetzt um ihre angestammten Stellplätze im öffentlichen Raum bangen und die Stadt vielleicht nachbessern muss.
Lesezeit 3 Minuten
Bad Kreuznach. Bereits am 27. Mai hatte der Stadtrat im Zuge der Haushaltsgenehmigung beschlossen, weitere Parkflächen, für die bis dato keine Parkgebühren erhoben wurden, ab 1. Januar 2026 in die Bewirtschaftung aufzunehmen, sprich, sie kostenpflichtig zu machen.