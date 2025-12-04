Ärger in Bad Kreuznach Anwohner in Rage: Politik beschließt neue Parkregelung Marian Ristow

Josef Nürnberg 04.12.2025, 14:28 Uhr

i Ab 1. Januar ist Parken in der Cauerstraße gebührenpflichtig. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit ein Tagesticket für 5 Euro zu erwerben. Josef Nürnberg

5 Euro pro Tag – oder doch nur 50 Cent? Bad Kreuznachs neue Parkregeln sorgen für Empörung. Warum Bad Kreuznachs Anwohner jetzt um ihre angestammten Stellplätze im öffentlichen Raum bangen und die Stadt vielleicht nachbessern muss.

Bad Kreuznach. Bereits am 27. Mai hatte der Stadtrat im Zuge der Haushaltsgenehmigung beschlossen, weitere Parkflächen, für die bis dato keine Parkgebühren erhoben wurden, ab 1. Januar 2026 in die Bewirtschaftung aufzunehmen, sprich, sie kostenpflichtig zu machen.







