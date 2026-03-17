Jesusgesicht vollgesprüht Anwohner entsetzt: Winzenheimer Kreuz beschmiert Josef Nürnberg 17.03.2026, 11:00 Uhr

i 13 Jahre steht das Kreuz an der Ecke des Ökumenischen Kinder- und Jugendhauses und wurde nie Opfer von Vandalismus, bis am späten Freitagabend bisher Unbekannte hauptsächlich das Gesicht des Gekreuzigten mit schwarzer Farbe besprühten. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Ein Symbol des Gedenkens, ein Zeichen des Glaubens – und nun Ziel sinnloser Zerstörung. Wer steckt hinter den Schmierereien in Winzenheim, die sogar politische Spuren tragen?

Am späten Freitagabend besprühten bisher unbekannte Täter Wände von Privathäusern, die Nordwand der katholischen Kirche St. Peter, geparkte Pkw sowie Wahlplakate der anstehenden Landtagswahl. Auch das Kreuz an der Ecke des Ökumenischen Kinder- und Jugendhauses, das der Historische Verein Winzenheim vor 13 Jahren errichten ließ, um an sein verstorbenes Gründungsmitglied Reinhard Domann zu erinnern, wurde besprüht.







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