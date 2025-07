Wer zu ihr kommt, hat ein Problem. Sie sucht die Lösung dafür. Anja Merk ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und für Familienrecht. Sie ist beileibe nicht neu im „Anwaltsjob“, ihr Familienname hat Klang in Bad Kreuznachs juristischer Welt. Doch neu ist ihre Kanzleiadresse in der Badeallee, in früheren Notariatsräumen. Sie kennt alle Arbeitsweisen: in Großkanzleien, in kleineren, in Zweierkonstellationen – und jetzt alleine mit einem Stab von treuen und qualifizierten Mitarbeiterinnen, wie sie sagt.

Geboren ist Anja Merk in Niedersachsen, sie studierte in Passau und absolvierte ihr Referendariat in Bad Kreuznach. „Dort bin ich hängen geblieben“, sagt sie und hat es nicht bereut. Seit Februar 1996 arbeitet sie als Anwältin. Sie hatte sich rasch aufs Arbeitsrecht als erste Fachanwaltsrichtung spezialisiert, dazu kam später das Familienrecht. „Die Kombination passt gut“, sagt sie, „und ich mache beides mit Herzblut.“ Doch auch dem Berufsrecht gilt die Leidenschaft der resoluten Juristin: Sie fungiert als Beisitzerin im Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Die Aufgaben im Reich der roten Roben sei hochinteressant und anspruchsvoll, berichtet sie engagiert.

Selbstbestimmtes Arbeiten in der „Anwaltsboutique“

„Anwaltsboutique“ nennt sie ihr Einzelkämpferdasein in der Kanzlei. Das habe Vorteile, weil sie selbstbestimmt arbeiten könne, gestützt auf ihr „tolles Team“. Innerhalb der Bad Kreuznacher Anwaltschaft herrsche ein gutes Verhältnis, sehr gefreut hat sie sich über den „großen Bahnhof“ bei der offiziellen Kanzleieinweihung vor wenigen Tagen. Zufrieden ist sie auch mit dem Familiengericht und dem Arbeitsgericht in Bad Kreuznach, ihren maßgeblichen Wirkungsfeldern.

Als Arbeitsrechtlerin vertrete sie je nach Mandat beide Seiten, finde es wichtig, verschiedene Sichtweisen zu kennen. Im Familienrecht ist es ihr Anliegen, nach „gescheiten Lösungen zu suchen statt nach dem Rosenkrieg“. Hier sei die Verfahrensdauer oft langwierig, vor allem, wenn es um Kindschaftssachen geht. Nicht bei allen Anwälten ist diese Fachrichtung beliebt, es gebe immer weniger Familienrechtler, bedauert Anja Merk. Auch für die Kanzleien sei Nachwuchs schwer zu finden. Habe man eine junge Kraft ausgebildet, würde diese häufig schnell abgeworben. Umso wichtiger, das wiederholt sie gern, sei ihr „tolles Team“, das sie teils schon seit Referendariatszeiten begleite.