Modellausstellung in der Dominikschule zieht wieder mehr als 500 Besucher an Anschauliche Heimatkunde zum Thema Kirn: Modellausstellung in der Dominikschule Armin Seibert 29.10.2024, 17:30 Uhr

i Die Kirner Kerb hatte es den Buben Joschua (links) und Leon Bott und ihrem Opa Karlheinz besonders angetan. Fotos: Armin Seibert Armin Seibert. Armin Seibert

Die Modellaussstellung in der Kirner Dominikschule zog mehr als 500 Besucher an.

Joschua ist drei Jahre alt und schaut seit über zwei Stunden staunend auf Augenhöhe, was sich auf Tischen in der Sporthalle der Kirner Dominikschule alles dreht und leuchtet, Musik oder Krach macht. Manfred Kuhnert ist 83. Er reiste aus Thüringen zur Modellausstellung an, betrachtet mit seinem Mainzer Freund Jürgen Stapelmann (82) die detailgetreu nachgebauten Stadtmodelle seiner Heimatstadt.

