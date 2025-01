„Furno Store“ in Bad Kreuznach Anlaufstelle für Comic- und Animeliebhaber 26.01.2025, 13:00 Uhr

i Im "Furno Store" in der Bad Kreuznacher Innenstadt gibt es zahlreiche Anime-, Manga- und Comic-Artikel. Zoe Christ

Für Fans von Animes und Mangas gibt es im Bad Kreuznacher „Furno Store“ einen Laden mit passendem Angebot. Besonders beliebt sind Sammelfiguren mit Wackelkopf, die „Funko Pops“.

Ob Animefiguren, Pins oder Bekleidung mit Comic- oder Manga-Bezug: All das finden Fans im „Furno Store“ in der Kreuzstraße. Seit zwei Jahren verkauft der Sohn der Besitzerin mit dem Spitznamen „Furno“ dort schon jegliche Artikel. Er selbst ist großer Fan von Animes, also japanischen Zeichentrickserien, und hatte die Idee für den Laden, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

