Tierquälerei in Bad Kreuznach Angreifer auf Schwanennest droht empfindliche Strafe Markus Kilian 29.04.2026, 16:30 Uhr

i Ein unbekannter Täter greift mutmaßlich eine Schwanendame mit einem Ast an: Das Bild nahm die Wildtierkamera der Naturschutzgruppe Nahe am Ufer neben dem Fuß- und Radweg Richtung Pfingstwiese auf. Dem Gefilmten kann eine mehrjährige Gefängnisstrafe drohen. Naturschutzgruppe Nahe

Die Attacke auf ein Muttertier und deren Eier am Naheufer macht Tierschützer sprachlos. Bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe sieht das Tierschutzgesetz dafür vor – und der mutmaßliche Täter wurde gefilmt. Wie gehen die Ermittler damit um?

Das Schicksal der Schwanenmutter und ihrer Nachkommen am Naheufer bei der Pfingstwiese macht viele sprachlos: Ein mutmaßlicher Täter hat das Tier mit einem Stock angegriffen, die Eier wurden dabei zerstört. Die Jungtiere wären in etwa einer Woche geschlüpft.







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