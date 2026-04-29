Die Attacke auf ein Muttertier und deren Eier am Naheufer macht Tierschützer sprachlos. Bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe sieht das Tierschutzgesetz dafür vor – und der mutmaßliche Täter wurde gefilmt. Wie gehen die Ermittler damit um?
Lesezeit 1 Minute
Das Schicksal der Schwanenmutter und ihrer Nachkommen am Naheufer bei der Pfingstwiese macht viele sprachlos: Ein mutmaßlicher Täter hat das Tier mit einem Stock angegriffen, die Eier wurden dabei zerstört. Die Jungtiere wären in etwa einer Woche geschlüpft.