Kirner Autofrühling Angespannte Lage in der Kfz-Branche﻿ war kein Thema Sebastian Schmitt 21.04.2026, 21:00 Uhr

i Volle Tische und beste Stimmung: Das Kirner Marktfrühstück erwies sich erneut als Publikumsmagnet auf dem Marktplatz. Sebastian Schmitt

Der Kirner Autofrühling überzeugte einmal mit Marktfrühstück, Autoschau und viel Leben in der Innenstadt. Und auch das Wetter spielte mit.

Der Kirner Autofrühling hat am Wochenende einmal mehr gezeigt, wie wichtig solche Veranstaltungen für die Innenstadt sind. Zwischen Marktplatz, Fußgängerzone und den gesperrten Straßen herrschte an beiden Tagen reger Betrieb. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich bei regionalen Autohäusern über neue Modelle, alternative Antriebe und aktuelle Entwicklungen rund um Mobilität zu informieren.







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