Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 geriet eine junge somalische Mutter in ihrer Kreuznacher Wohnung in Bedrängnis. Ein 32-jähriger Landsmann soll versucht haben, sie unter Vorhalt eines Messers zum Sex zu zwingen.

Als Opfer einer Intrige sieht sich der 32-jährige somalische Angeklagte, dem eine versuchte Vergewaltigung an Weihnachten 2022 vorgeworfen wird. Er soll eine Landsmännin am zweiten Weihnachtsfeiertag aufgesucht haben und ihr entgegen ihrem Willen in ihr Zimmer gefolgt sein, wo auch ihr Baby lag. Laut Anklage soll der Mann plötzlich ein Messer gezogen und die Frau aufgefordert haben, sich auf das Bett zu legen. Durch lautes Schreien konnte die junge Mutter ihre Mitbewohnerinnen zu Hilfe rufen.

Angeklagter behauptet, er wurde reingelegt

In dem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach bestreitet der 32-Jährige, dass sich die Begegnung so abgespielt hat. Vielmehr sei er an diesem Tag von der jungen Frau in ihre Wohnung bestellt worden, um Unterlagen für eine Bewerbung um eine Genossenschaftswohnung abzuholen. Seit Juli 2022 hätte sich eine Beziehung zwischen ihnen entwickelt, behauptet der 32-Jährige. Angeblich wollte die Somalierin für ihn ihren Ehemann verlassen, der noch in Stuttgart wohnt. Als er die Aussicht auf eine Wohnung hatte, habe sie ein falsches Spiel mit ihm getrieben. An dem Weihnachtsfeiertag soll sie ihn mit einem Kuss empfangen und ihm wieder von Eheproblemen berichtet haben.

Dass die junge Frau plötzlich in Schreie ausgebrochen war, erklärt der Angeklagte damit, dass sie ein Geräusch im Haus gehört haben will und annahm, ihr Ehemann sei gekommen. „Sie hat mich reingelegt“, beharrt der 32-Jährige, der sich nach der Tat allerdings so verhielt, dass sich Zweifel an seiner Unschuld ergeben. Nicht nur entzog er sich der polizeilichen Vernehmung, er setzte sich auch ins benachbarte Ausland ab, wo er aufgegriffen wurde. Zudem sprechen seine teils einschlägigen Vorstrafen gegen ihn: In zwei Fällen, bei denen es um Auseinandersetzungen mit Landsleuten ging, erhielt er jeweils eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Zwei Verurteilungen wegen Messereinsatz

Dabei hatte der Angeklagte 2017 in einer Asylunterkunft einem Mann eine Schnittwunde am Oberarm zugefügt und wollte mit dem Messer auch auf einen anderen Mann los, der in die Auseinandersetzung eingreifen wollte. 2018 kam es in Bingen in einer Wohnung dazu, dass der 32-Jährige einen Streit vom Zaun brach und einem Sitznachbarn unvermittelt einen Faustschlag versetzte. Beim Verlassen des Hauses fügte er ihm eine vier Zentimeter lange Stichwunde in den Oberschenkel zu. Einem weiteren Stich in Richtung Oberkörper konnte das Opfer abwehren, trug dabei aber eine acht Zentimeter lange Stichverletzung an der Hand davon.

Als die Vorsitzende Richterin Annegret Werner diese Vorstrafen bei der gestrigen Verhandlung verlas, behauptete der Angeklagte anschließend mit wortreichen Ausführungen, dass er in diesen beiden Fällen ebenfalls das Opfer gewesen sei. „Sie haben die Taten aber damals eingeräumt und die Urteile sind auch rechtskräftig“, rief ihm die Richterin in Erinnerung. Das Verfahren wird am Donnerstag, 21. August fortgesetzt.