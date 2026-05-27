Nordpfälzer mehrfach bestraft Angeklagter ohne Führerschein fuhr mit Auto zum Gericht Christine Jäckel 27.05.2026, 11:00 Uhr

i Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach Markus Kilian

Schon mehrfach war ein 50-jähriger Angeklagter wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu Geldstrafen verurteilt worden. Doch er wurde wieder dabei erwischt. Selbst das hinderte ihn nicht, zur nächsten Verhandlung mit dem eigenen Auto zum Gericht zu fahren.

Gerade noch einmal an einer Haftstrafe vorbeigeschrammt ist ein 50-jähriger Betriebswirt aus der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Das Amtsgericht verurteilte ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Bestechung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung.







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