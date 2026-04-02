Autoverkehr in Kirn
Anfrage zu Tempo 30 negativ beschieden
Die obere Josef-Görres-Straße soll nicht auf Tempo 30 reduziert werden.
Die obere Josef-Görres-Straße soll nicht auf Tempo 30 reduziert werden.
Robert Neuber

Weder Josef-Görres-Straße noch Obersteiner Straße sind für Tempo 30 geeignet – das ist die Auffassung der Kirner Straßenverkehrsbehörde, die nun im Stadtrat verlesen wurde.

Lesezeit 1 Minute
Die Straßenverkehrsbehörde in Kirn hat eine Anfrage der Sozialdemokraten zur Temporeduzierung in zwei Straßenzügen negativ beschieden. Das erläuterte Beigeordnete Christa Hermes im Stadtrat. Die SPD hatte angefragt, inwieweit die obere Josef-Görres-Straße sowie die Obersteiner Straße von Tempo 50 auf 30 km/h geändert werden könnten.

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