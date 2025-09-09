Unternehmer, Fußballer, Kommunalpolitiker: Der 56-Jährige setzt sich unter anderem für mehr Personal in der Verwaltung ein. Dass er zuvor Parteikollegin Andrea Silvestri zuvor unterstützt hat, hält ihn später nicht von einer eigenen Kandidatur ab.

Seine Kandidatur war für viele eine Überraschung, sein Ziel ist dennoch klar: Andreas Paulus will der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach werden, den die rund 13.000 Einwohner am Sonntag, 14. September, wählen. Seine Bewerbung birgt Brisanz: Bereits zuvor hatte Christdemokratin Andrea Silvestri die Unterstützung der CDU erhalten, um als freie Kandidatin ins Rennen zu gehen. Auch Paulus – selbst CDU-Mitglied – hob für die 48-Jährige die Hand, wie er erzählt, war sogar in ihrem Wahlkampfteam. Erst später rang er sich offenbar dazu durch, selbst als Einzelbewerber auch gegen Amtsinhaber Marc Ullrich (parteilos) um die Wählerstimmen zu buhlen.

Zusammenarbeit mit Akademien

„Ich finde es interessant, die Verbandsgemeinde weiterzuentwickeln und voranzubringen“, erklärt Paulus den Schritt im Gespräch mit dieser Zeitung am Bürgerhaus in Pleitersheim, wo der 56-Jährige aufgewachsen ist. Die vakanten Stellen müssten besetzt werden, plädiert Paulus, Anreize bieten, um mehr Personal akquirieren zu können. „Man muss mit Akademien zusammenarbeiten.“ Eine funktionierende Verwaltung, die ist für den CDU-Mann die Basis, um die Verbandsgemeinde langfristig weiterzubringen.

Außerdem müsse man das Ehrenamt und die Fördervereine unterstützen, zudem das Feuerwehr- und Schulentwicklungskonzept abarbeiten. Auch die Stärkung der lokalen Wirtschaft und Schaffung attraktiver Arbeitsplätze in der VG schreibt sich Paulus auf die Fahnen, genauso eine moderne Infrastruktur und die „beste Bildung für unsere Kinder“.

Paulus ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Er hat zwei Hunde, die ihn fit halten („die müssen natürlich ausgeführt werden“), und lebt seit mehreren Jahren in Altenbamberg, wo er sich für eine Amtsperiode im Gemeinderat engagierte. Zuletzt hat er außerdem für den Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach kandidiert, den Einzug wegen seines Setzlistenplatzes allerdings verpasst. In der Region wurde er zudem als Fußballer bekannt, spielte in Pfaffen-Schwabenheim, Neu-Bamberg und Volxheim. „Hier aufgewachsen, hier zu Hause“ – damit will Paulus als „Bub“ aus der VG bei den Wählern punkten, er betont dabei sein großes Netzwerk.

Seit mehr als 30 Jahren ist der Altenbamberger Unternehmer im Bereich Marketing und Werbung, hat sein Faible für Grafikdesign „zum Beruf gemacht“. Aus der freien Wirtschaft könne der gelernte Industriemechaniker viel Wissen und Leitungserfahrung mitbringen, um die Spitze der VG-Behörde auszufüllen. „Ich fühle mich dazu in der Lage. Man hat einen anderen Blickwinkel.“ Dass er im Falle eines Wahlsiegs bei Gemeindeordnung und Co. noch ein wenig Nachholbedarf hat, daraus macht der 56-Jährige keinen Hehl. „Alles, was mir fehlt, kann ich mir bis zum Amtsantritt aneignen.“ Er sei schon jetzt in die Situation hineingewachsen.

Haustürbesuche und Social-Media

Paulus hoffe nun auf die Mitbürger der Verbandsgemeinde, ist in den Gemeinden an der Haustür zu Besuch, präsentiert sich auf Sozialen Netzwerken und tourt mit seinen Wahlmobilen durch die Region. „Man muss die Gemeinschaft in den Ortschaften wieder hinbekommen und dafür sorgen, dass die Jungen in den Dörfern bleiben.“ Es müsse mehr für die Jugend gemacht werden. „Die sind die Zukunft.“

Sein positives Denken, seine Lösungsorientiertheit und seine Fähigkeit, locker und auf Augenhöhe auf die Leute zuzugehen – das fällt Paulus auf die Frage nach seinen Stärken ein. „Ich habe für jeden ein offenes Ohr.“ Das unterstreicht der Altenbamberger unter anderem, indem er auf seinen Werbeflyer verweist, in dem er seine private Handynummer veröffentlicht hat. Und seine größte Schwäche? „Gutes Essen“, antwortet der 56-Jährige wie aus der Pistole geschossen und lacht.

„Die Mitbürger haben es verdient, dass die Verwaltung steht, dass Anträge nicht so lange liegen bleiben“, ist Andreas Paulus mit Blick auf die Kritik zur aktuellen Situation überzeugt und prognostiziert selbstbewusst: „Man kann einiges bewegen, und ich werde einiges bewegen – zum Wohle des Bürgers.“