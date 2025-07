Andreas Paulus (55) aus Altenbamberg bewirbt sich als dritter freier Kandidat nach Amtsinhaber Marc Ullrich (parteilos) und Andrea Silvestri bei der Wahl am 14. September um das Amt des Verbandsbürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach. Zusätzliche Brisanz erhält Paulus Kandidatur dadurch, dass sowohl er als auch Silvestri ihre politische Heimat im CDU-Gemeindeverband Bad Kreuznach haben.

Silvestri wollte am Montag die Kandidatur von Paulus nicht kommentieren, wunderte sich jedoch, da Paulus in der CDU-Mitgliederversammlung zugestimmt hatte, dass Silvestri als freie Kandidatin für das Amt der Verbandsbürgermeisterin kandidiert. Die Wahl war zwar geheim, doch wurde Silvestri einstimmig ohne Enthaltung von ihren Parteifreunden auf den Schild gehoben.

„Ich bin ein Junge, der aus der Verbandsgemeinde kommt.“

Andreas Paulus bewirbt sich um das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters in der VG Bad Kreuznach

Gleich mehrere Gründe haben ihn nun dazu bewogen, seinen Hut vor dem Ablauf der Bewerberfrist, die am Montag endete, in den Ring zu werfen. Er habe darüber nachgedacht, ob es richtig ist, dass CDU-Frau Andrea Silvestri als freie Kandidatin antritt. Im Zuge des Nachdenkens hat er einen Kurswechsel vollzogen. „Wenn man CDU ist, dann tritt man auch für die CDU an“, sagt Paulus. Hierauf habe er überlegt selbst als unabhängiger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl anzutreten. Bestärkt hätten ihn hierin viele Bekannte. Die hätten ihm immer wieder erklärt, wie wichtig es wäre, wenn ein Kandidat von Außen käme, der eine ganz andere Sicht auf die VG hat.

Paulus betreibt in Bad Kreuznach eine Postfiliale und das Unternehmen Textil und Werbetechnik. Zudem verantwortet er freitags und samstags den Flohmarkt am Viva. Über Langeweile kann sich Paulus also nicht beschweren. Dennoch hätten seine Frau und Freunde ihn motiviert zu kandidieren. Paulus ist überzeugt, dass er dem Amt gewachsen ist. „Ich bin ein Junge, der aus der Verbandsgemeinde kommt“, sagt er.

Die Verbandsgemeinde zukunftsfähig machen

Paulus lebt seit acht Jahren in Altenbamberg. Als Neubürger war er für den Gemeinderat angetreten und arbeitete fünf Jahre in diesem Gremium. Aufgewachsen ist er in Pleitersheim und ist in Pfaffen-Schwabenheim zur Schule gegangen. Insbesondere als Fußballer, wo er unter anderem für Neu-Bamberg, Pfaffen-Schwabenheim und Volxheim dem runden Leder nachjagte, wurde er im rheinhessischen Teil der VG bekannt. Aber nicht nur durch den Sport sei er bekannt, auch in Wirtschaft und Politik kenne man ihn, sagt er.

Er möchte bei der Wahl damit punkten, dass er einer sei, der die Menschen kenne. Paulus will die Verbandsgemeinde zukunftsfähig machen. „Hier arbeiten gute Mitarbeiter, da geht was“, ist er überzeugt. Paulus macht sich nichts vor und will auch Defizite innerhalb der Verwaltung erkannt haben. „Man muss Mitarbeiter motivieren, ihre Zufriedenheit steigern, um sie langfristig an die Verwaltung zu binden“ erklärt er. Er ist überzeugt, dass er als Sportsmann weiß, ein Team zu motivieren. „Der Bürgermeister ist wie ein Trainer“, lautet sein Credo. Zunächst will er die Wähler für sich motivieren, damit er am 14. September auf dem Treppchen steht.