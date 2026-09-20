Wahl des Ortsbürgermeisters Andreas Hund setzt sich in Feilbingert deutlich durch Robert Neuber 20.09.2026, 19:18 Uhr

i Erste Gratulantin war natürlich Ehefrau Eva. Robert Neuber

Der neue Ortsbürgermeister in Feilbingert wird Andreas Hund. Er wurde am Sonntag von der Mehrheit der Dorfbewohner gewählt. Eine Stichwahl ist nicht notwendig: Auf Hund entfielen 541 von 835 Stimmen, also 64,8 Prozent.

„Wer hätte das gedacht, dass ein Hund mal Ortsbürgermeister wird?“ fragte Andreas Hunds Vater Joachim nach Auszählung der Stimmen, und der Ur-Feilbingerter war mächtig stolz. Man komme aus kleinen Verhältnissen – er selbst wuchs mit acht Geschwistern auf, und nun ist einer seiner drei Sprösslinge Ortschef.







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