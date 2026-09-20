Der neue Ortsbürgermeister in Feilbingert wird Andreas Hund. Er wurde am Sonntag von der Mehrheit der Dorfbewohner gewählt. Eine Stichwahl ist nicht notwendig: Auf Hund entfielen 541 von 835 Stimmen, also 64,8 Prozent.
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„Wer hätte das gedacht, dass ein Hund mal Ortsbürgermeister wird?“ fragte Andreas Hunds Vater Joachim nach Auszählung der Stimmen, und der Ur-Feilbingerter war mächtig stolz. Man komme aus kleinen Verhältnissen – er selbst wuchs mit acht Geschwistern auf, und nun ist einer seiner drei Sprösslinge Ortschef.