Andrea Silvestris Nachfolger Andreas Hund ist jetzt Bürgermeister in Feilbingert Josef Nürnberg 26.10.2026, 11:11 Uhr

i Nach zwölf Jahren an der Spitze der Lemberggemeinde übergab Andrea Silvestri den Schlüssel der Gemeinde an ihren Nachfolger Andreas Hund, der Freitagabend vom Ersten Beigeordneten Feilbingerts, Egbert Steinbach (rechts), ins Amt eingeführt wurde. Josef Nürnberg

Nach zwölf Jahren an der Spitze Feilbingerts übergab Andrea Silvestri nun das Amt an ihren Nachfolger Andreas Hund. Der neue Ortsbürgermeister hat sich in den vergangenen Wochen intensiv auf seine neue Aufgabe vorbereitet.

Seit Freitag steht Ortsbürgermeister Andreas Hund an der Spitze der Lemberggemeinde. In den letzten Wochen hatte er sich bereits intensiv auf seine Aufgaben als Ortsbürgermeister vorbereitet. „Und einen Plan zurechtgelegt, was in der Gemeinde anzugehen ist„ ,wie der Erste Beigeordnete Egbert Steinbach berichtete.







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