Zum Bürgermeister gewählt
Andreas Hund dankt den Feilbingertern für ihr Vertrauen
Auch einen Tag nach seinem deutlichen Wahlerfolg strahlte Feilbingerts künftiger Ortsbürgermeister Andreas Hund, hier mit seinen
Auch einen Tag nach seinem deutlichen Wahlerfolg strahlte Feilbingerts künftiger Ortsbürgermeister Andreas Hund, hier mit seinen beiden Hunden Blu und Arya übers ganze Gesicht.
Josef Nürnberg

Gleich im ersten Wahlgang ist Andreas Hund zum neuen Bürgermeister von Feilbingert gewählt worden, und das, obwohl er gegen zwei Mitbewerber angetreten war. Er zeigt sich dankbar und ist überzeugt, viel von seiner Vorgängerin lernen zu können.

Lesezeit 2 Minuten
Noch am Montag war der künftige Bürgermeister der Lemberggemeinde, Andreas Hund, der sich mit knapp 65 Prozent gegen seine Mitbewerber Arno Bumke und Andreas Dilly gleich im ersten Wahlgang durchsetzte, überwältigt vom großen Vertrauen, dass die Feilbingerter in ihn gesetzt haben.
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