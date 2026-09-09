Bürgermeisterwahl Feilbingert Andreas Dilly hat Energie und Tourismus im Blick Josef Nürnberg 09.09.2026, 12:00 Uhr

i Andreas Dilly ist zuversichtlich, dass er bei der Wahl zum Ortsbürgermeister gute Karten hat. Josef Nürnberg

Andreas Dilly möchte in Feilbingert Ortsbürgermeister werden: Mit dem 60-Jährigen bewirbt sich erstmals ein Bewohner des Wochenendgebietes Lüsserttal um das Amt. Er setzt sich dafür und für regenerative Energien ein, hat auch den Tourismus im Blick.

Mit Andreas Dilly bewirbt sich erstmals ein Bewohner des Wochenendgebietes Lüssert um das Amt des Ortsbürgermeisters von Feilbingert. Der 60-Jährige, der im Zuge der Gründung des Ortsverbandes der Freien Wähler Feilbingert seit 2024 im Gemeinde- und im VG-Rat Bad Kreuznach sitzt und seitdem kommunalpolitische Luft schnuppert, engagiert sich als zweiter Vorsitzender der Wochenendsiedlergemeinschaft Lüsserttal für das Wochenendgebiet.







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