Andreas Dilly möchte in Feilbingert Ortsbürgermeister werden: Mit dem 60-Jährigen bewirbt sich erstmals ein Bewohner des Wochenendgebietes Lüsserttal um das Amt. Er setzt sich dafür und für regenerative Energien ein, hat auch den Tourismus im Blick.
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Mit Andreas Dilly bewirbt sich erstmals ein Bewohner des Wochenendgebietes Lüssert um das Amt des Ortsbürgermeisters von Feilbingert. Der 60-Jährige, der im Zuge der Gründung des Ortsverbandes der Freien Wähler Feilbingert seit 2024 im Gemeinde- und im VG-Rat Bad Kreuznach sitzt und seitdem kommunalpolitische Luft schnuppert, engagiert sich als zweiter Vorsitzender der Wochenendsiedlergemeinschaft Lüsserttal für das Wochenendgebiet.