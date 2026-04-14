VG Bad Kreuznachs neue Spitze Andrea Silvestri: Zwischen Zuversicht und Aufregung Markus Kilian 14.04.2026, 09:00 Uhr

i Andrea Silvestri ist im September klar zur neuen Bürgermeisterin der VG Bad Kreuznach gewählt worden. Am Freitag, 17. April, tritt sie die Nachfolge von Marc Ullrich an. Mit welchem Gefühl und welchen neuen Ideen geht die Feilbingerter Ortschefin in die neue Position? Markus Kilian

Am Freitag, 17. April, tritt die Feilbingerter Ortschefin als neue Bürgermeisterin offiziell die Nachfolge von Marc Ullrich an. Zuvor kritisierte sie ihn wegen Verzögerungen und mangelnder Transparenz. Jetzt wechselt sie die Seite.

Bisher hatte sie im Ehrenamt drei Gemeindearbeiter, bald ist sie im Hauptamt der Kopf von bis zu 60 Angestellten: Ab Freitag, 17. April, ist Andrea Silvestri offiziell die neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Sie hatte sich bei der Wahl im September klar durchgesetzt, auch gegen Amtsinhaber Marc Ullrich.







Artikel teilen

Artikel teilen