Am Freitag, 17. April, tritt die Feilbingerter Ortschefin als neue Bürgermeisterin offiziell die Nachfolge von Marc Ullrich an. Zuvor kritisierte sie ihn wegen Verzögerungen und mangelnder Transparenz. Jetzt wechselt sie die Seite.
Lesezeit 2 Minuten
Bisher hatte sie im Ehrenamt drei Gemeindearbeiter, bald ist sie im Hauptamt der Kopf von bis zu 60 Angestellten: Ab Freitag, 17. April, ist Andrea Silvestri offiziell die neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Sie hatte sich bei der Wahl im September klar durchgesetzt, auch gegen Amtsinhaber Marc Ullrich.