Mit Kritik an der Arbeitsweise und der Kommunikation der Verwaltung unter Amtsinhaber Marc Ullrich spart die 48-Jährige nicht. Sie will die VG auch für junge Familien attraktiver zu machen. Im Wahlkampf ist sie mit einem alten Gefährt unterwegs.

Nein, die Entscheidung, erneut als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach zu kandidieren, hat sich Andrea Silvestri nicht leicht gemacht. Nicht vergessen hat sie ihre denkbar knappe Niederlage gegen den aktuellen Amtsinhaber Marc Ullrich (parteilos) von 2017, wo ihr in der Stichwahl 99 Stimmen fehlten. „Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich noch mal antrete“, blickt die 48-Jährige zurück, während sie auf der Panoramabank hoch über ihrer Heimatgemeinde Feilbingert sitzt. Einem ihrer „absoluten Lieblingsplätze“. Am Sonntag, 14. September, will es die Christdemokratin noch mal wissen. Denn mit dem aktuellen Status quo, wie es derzeit für die VG läuft, ist sie sichtlich unzufrieden.

Fahrplan für Fördermittel

„Die Grundstruktur in der Verwaltung stimmt nicht“, sagt Silvestri, die als freie Kandidatin mit Unterstützung von CDU und FWG ins Rennen geht. Ob Digitalisierung, Flächennutzungsplan oder Bedarfsplan der Feuerwehr – „es gibt tausend Dinge, die dringend zu erledigen wären“. Auch manche vom VG-Rat beschlossenen Anträge würden nicht umgesetzt, etwa eine Ausbildungsbörse zu organisieren oder ein Entwicklungskonzept zu erstellen. „Man braucht einen Fahrplan“, ist die 48-Jährige auch mit Blick auf mögliche Fördermittel überzeugt.

Andrea Silvestri

„Man muss transparent machen, dass viele Dinge nicht so schnell gehen“ – auch bei der Arbeit des VG-Rats, meint Silvestri. Da fehlen der Christdemokratin zufolge nach wie vor Niederschriften, zudem würden Einladungen zu Sitzungen recht kurzfristig verschickt. „Es ist wichtig, dass die Ehrenamtlichen eine zuverlässige Sitzungsplanung haben.“ Ebenso will die 48-Jährige im Falle eines Wahlsiegs unter anderem das Bürgerinformationssystem pflegen und den Internetauftritt verschönern. Auf die Agenda hat sie sich außerdem geschrieben, mehr Projekte für Kinder und Jugendliche auf VG-Ebene sowie Kitas und Schulen zu fördern sowie die interkommunale Zusammenarbeit zu intensivieren. „Auch der Tourismusbereich liegt brach.“

Seit elf Jahren ist Silvestri Ortsbürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde Feilbingert, wo sie mit ihrem Mann, zwei Kindern (13 und 17) sowie Kater Camillo lebt. Bereits seit 26 Jahren engagiert sie sich im Gemeinde- und Verbandsgemeinderat, zuletzt als Sprecherin der CDU-Fraktion. Als Kreistagsmitglied fungiert sie zudem seit sechs Jahren als ehrenamtliche Zweite Kreisbeigeordnete. Sollte sie VG-Chefin werden, möchte sie sich voll und ganz aufs neue Amt konzentrieren. „Ortsbürgermeisterin könnte ich zwar weiter bleiben, aber dann gäbe es ein zeitliches Problem.“ Perspektivisch möchte sie den Posten dann weitergeben. „Ich wäre deswegen ja nicht auf dem Mond“, sagt Silvestri und lacht. Und schließlich, wie sie moniert, gehen viele Dinge auch in ihrer Gemeinde nicht voran, weil es bei der VG hakt.

Auf dem Wingert groß geworden

Die gelernte Bankkauffrau ist auf dem Wingert groß geworden, im Musikverein Hallgarten (dort betreiben die Großeltern eine Gaststätte) und bei der Fastnacht aktiv. „Das Landleben ist einfach mein Ding.“ In ihrer Familie sei schon immer über Politik gesprochen worden, und sei es ihr schon früh ein Anliegen gewesen, sich für die Zukunft eben dieses Landlebens einzusetzen. „Mir ist wichtig, dass die Dörfer eine Perspektive für alle Generationen bieten.“ Eine der Herausforderungen: Junge Familien dauerhaft in die Gemeinden zu locken. „Wer sich für Kommunalpolitik interessiert, weiß, dass ich sehr aktiv bin.“

Andrea Silvestri

Zurzeit tourt die 48-Jährige mit einem Fiat 600 Multipla (Baujahr 1964) durch die 13 Ortsgemeinden, im Gepäck hat sie Eis und kühle Getränke. „Ich will Zuhörerin für die Bürger sein.“ Ihr großes Netzwerk in die Region nennt sie als einen ihrer größten Trümpfe – noch größer als bei der Wahl vor sieben Jahren. „Ich kann Menschen verbinden und für Dinge begeistern.“ Jetzt ist sie bekannter, sagt Andrea Silvestri. Und so geht sie selbstbewusst in die Wahl gegen Amtsinhaber Ullrich und Mitbewerber Andreas Paulus: „Ich schätze meine Chancen sehr gut ein.“