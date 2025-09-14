Andrea Silvestri feierte am Sonntagabend in der Lemberghalle ihres Heimatorts Feilbingert den Wahlsieg – sie wird nächstes Jahr die Nachfolge von VG-Bürgermeister Marc Ullrich antreten. Ein einfacher Job wird das nicht. Aber erstmal wird gefeiert.

Andrea Silvestri hatte auf ein wenig mehr als 50 Prozent gehofft, aber die erreichten über 60 Prozent waren für sie große eine Überraschung. In ihrem winzigen Bürgermeisterbüro in der Feilbingerter Lemberghalle hatten sich am Sonntagabend gegen 18 Uhr wahre Knäuel gebildet, viele Helfer und Unterstützer wollten den Abend mit ihrer Kandidatin verbringen. Und siehe da: Als erstes kam Dirk Nessel mit Ehefrau Julia Iselborn hinein , was zunächst überraschte. Denn schließlich ist der Kreuznacher Nessel kein Christdemokrat, sondern bei der FDP. Als wir ihn fragten, warum er denn Silvestri unterstütze, antwortete er knallhart und undiplomatisch, er kenne ja ihren Gegner Andreas Paulus. Von dem halte er gar nichts, ihn gelte es zu verhindern. Also habe er Silvestri geholfen. Zwischen diesen beiden Herren dürfte sich keine tiefe Freundschaft mehr entwickeln...

i Werner Lorenz gratulierte der siegreichen Andrea Silvestri, so wie es sich gehört - mit einem Blumenstrauß. Robert Neuber

Neben Markus Lüttger (Bürgermeister VG Rüdesheim) mit seiner Frau Katharina kam natürlich auch Landrätin Bettina Dickes mit Ehemann Axel Hill, und sie konnten die ersten Ergebnisse verfolgen, die auf einen positiven Wahlabend hindeuteten. In Hochstätten kam Silvestri auf sage und schreibe 68 Prozent. Es ging dann so weiter, jedes Mal mit entsprechendem Jubel, und bald sah man eine Silvestri, der mal ganz sicher ein zentnerschweres Sorgenpaket von den Schultern genommen worden war. Die Anspannung sei in den vergangenen Wochen sehr groß gewesen.

Niederlage gegen Ullrich vor sieben Jahren war schmerzhaft

Im Gespräch mit dem Oeffentlichen sagte sie am späteren Abend ziemlich ernst: Die Niederlage gegen Marc Ullrich vor sieben Jahren habe sie schwer getroffen, und sie habe sich ernsthaft gefragt, ob sie sich das wirklich noch einmal antun wolle. Dass es nun einen solchen Erfolg für sie gab, ließ sie mehrfach wahre Luftsprünge hinlegen. Ihre beiden Kinder Flavio und Aurelia freuten sich natürlich mit ihr, und beide waren sehr stolz. Aurelia machte aber auch klar, dass sie einen Sieg ihrer Mutter definitiv erwartet habe, schließlich habe sie sicher über tausend Tempo-Taschentuchpäckchen mit den Aufklebern ihrer Mutter versehen.

Andrea Silvestri ist ein absoluter Familientyp, und deswegen war sie am Wahlsonntag auch – natürlich um sich etwas abzulenken – zur Firmung ihres Neffen nach Kusel gefahren. Das habe sie gottlob etwas von der Aufregung abgelenkt, sagte sie.

Dank an Wahlhelfer und Freude über Erfolg in „Helljerd“

Eine hochphilosophische Rede hielt Silvestri zu ihrem Sieg nicht, sie hatte überhaupt keine vorbereitet, wie sie offen einräumte. Aber sie bedankte sich bei den vielen Menschen, die sich für ihre Wahlkampagne und auch zum Plakatekleben bereit erklärt hatten. Sie dankte den Vertretern der FWG, die sich für sie als Christdemokratin eingesetzt hatten, und sie dankte auch Werner Lorenz, dem Kreuznacher Politik-Veteran aus Bosenheim. Lorenz ist ein Mann „alter Schule“ und weiß, was sich gehört: Er hatte Silvestri in weiser Voraussicht einen großen Strauß Blumen mitgebracht.

In Tiefenthal und Neu-Bamberg konnte Silvestri nicht durchstarten, was sie aber nicht verwunderte. In Neu-Bamberg sei eben Amtsinhaber Marc Ullrich wohnhaft, und Tiefenthal ist schon immer ein ziemlich sozialdemokratisch dominiertes Örtchen. In Pleitersheim gab es auch keinen Durchmarsch, aber dafür in anderen Gemeinden wie etwa in ihrem geliebten „Helljert“-Nachbardorf (Hallgarten). Hier holte Silvestri sensationell 80 Prozent. Dass sie den Hallgartener Elektromeister und Christdemokrat Stefan Linn daher herzlich knuddelte, war nachvollziehbar.

Die „Achterbahnfahrt der Gefühle“ ist vorüber

Die vergangenen Nächte, so erzählte sie es in ihrer kurzen Dankesrede gegenüber ihren Wahlhelfern, seien sehr unruhig gewesen. Sie habe sich sehr viele Gedanken gemacht, eine „Achterbahnfahrt der Gefühle“ sei es gewesen. Ein Spaziergang steht ihr aber nun auch nicht bevor, das machte der erfahrene Werner Lorenz im Gespräch mit dem Oeffentlichen deutlich: „Sie hat ganz sicher harte Zeiten vor sich, das wird nicht einfach.“ Das ist Silvestri klar. Doch am Sonntag wurde erst einmal gefeiert...