Bürgermeisterin hört auf
Andrea Silvestri blickt dankbar auf Feilbingerter Zeit
An ihrem Lieblingsort oberhalb Feilbingerts zog Andrea Silvestri Bilanz, da sie am 23. Oktober nach zwölf Jahren als Ortsbürgerm
An ihrem Lieblingsort oberhalb Feilbingerts zog Andrea Silvestri Bilanz, da sie am 23. Oktober nach zwölf Jahren als Ortsbürgermeisterin ihr Amt abgibt, um sich als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach ganz den Herausforderungen der VG zu widmen.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Feilbingerter Bürgermeisterin Andrea Silvestri zieht zum Abschied Bilanz und schaut auf ihre Errungenschaften zurück: Nicht zuletzt hinterlässt sie eine schuldenfreie Gemeinde.

Lesezeit 2 Minuten
Nach zwölf Jahren gibt Bürgermeisterin Andrea Silvestri ihr Amt als Ortsbürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde auf, um sich ganz ihrer neuen Aufgabe als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach zu widmen. Um Bilanz mit unserer Zeitung zu ziehen, hat sich die 49-Jährige einen ihrer vielen Lieblingsplätze in ihrer Heimatgemeinde – nämlich die Riesenbank, hergestellt aus Holz aus dem Gemeindewald – ausgewählt.
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