Im Bad Soberheimer Freilichtmuseum pulsierte am Sonntag das Leben. Die Besucher strömten in Massen herbei und genossen das vielseitige, unterhaltsame und interessante Angebot.
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Bad Sobernheim erlebte am Sonntag einen Besucherandrang, wie ihn das rheinland-pfälzische Freilichtmuseum lange nicht gesehen hat. Zum 49. Mal hatte das Museum zum großen Museumsfest eingeladen, und von morgens bis in den späten Nachmittag war das weitläufige Gelände im Nachtigallental durchgehend sehr gut besucht.