49. Sobernheimer Museumsfest
Andrang im Freilichtmuseum: Gäste gingen auf Zeitreise
Auch einen ganz alten Kartoffeldämpfer gab es beim Museumsfest zu bestaunen.
Auch einen ganz alten Kartoffeldämpfer gab es beim Museumsfest zu bestaunen.
Andrea Brand

Im Bad Soberheimer Freilichtmuseum pulsierte am Sonntag das Leben. Die Besucher strömten in Massen herbei und genossen das vielseitige, unterhaltsame und interessante Angebot.

Lesezeit 2 Minuten
Bad Sobernheim erlebte am Sonntag einen Besucherandrang, wie ihn das rheinland-pfälzische Freilichtmuseum lange nicht gesehen hat. Zum 49. Mal hatte das Museum zum großen Museumsfest eingeladen, und von morgens bis in den späten Nachmittag war das weitläufige Gelände im Nachtigallental durchgehend sehr gut besucht.
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