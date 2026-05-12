Seitdem das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft ist, haben bereits 56 Menschen beim Kreuznacher Standesamt einen Antrag auf eine Änderung im Personenstandsregister gestellt. Auch Vornamensänderungen gehen damit meist einher.
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Aus Hannah wird Hans, aus Michael Michaela: Das neue Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) ist seit November 2024 in Kraft. Es ermöglicht Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren, eine einfache Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamens.