Das Aus kommt überraschend: 2025 wird an der Nahe kein Majestätenjahr. Jetzt wird nach Ideen für die Zukunft gesucht.

Es ist das verflixte 63. Jahr – jedenfalls für die Tradition der Naheweinköniginnen, die heutzutage nach der Öffnung für alle Geschlechter Naheweinmajestäten heißen. Auf die als 62. ihrer Art im vergangenen Jahr gewählte Königin Zoé Keller de Almeida Soliz und ihre Prinzessin Laura Ludwig folgt ... – niemand. Es habe partout keine Bewerbungen gegeben, sagt Victoria Krings, die zum Monatsende scheidende Geschäftsführerin von Weinland Nahe.

Die negative Überraschung ist perfekt, obwohl man sich sehr bemüht habe. Weder die zweimal verlängerte Ausschreibung noch persönliche Ansprachen durch das Weinland-Team, amtierende und frühere Amtsinhaberinnen hätten gefruchtet. Eine Verlängerung der Amtszeit der aktuellen Majestäten wie etwa in der Corona-Krise kam wohl nicht infrage.

Lücke in der Reihe erfolgreicher Repräsentantinnen

Das schwindende Interesse an einer Kandidatur, das man auch aus anderen deutschen Anbaugebieten und Kommunen mit Weinhoheiten kennt, kam schleichend, aber unaufhaltsam. Schon 2024 gab es nur noch zwei Bewerberinnen für das naheländische Repräsentationsamt. Am Niedergang konnte offenkundig die Öffnung für nicht-weibliche Bewerber etwas ändern. Die Lücke, die nun entsteht, wird auch im kommenden Jahr auffallen, wenn bei der Wahl zur Deutschen Weinmajestät die Nahe fehlen wird – das vorläufige Ende einer stolzen Tradition mit zahlreichen Amtsinhaberinnen aus dem kleinen Anbaugebiet in der Vergangenheit.

Wie es nun weitergehen soll, liegt in der Hand des Vorstands von Weinland Nahe um Anja Moser. Neue Konzepte und Ideen sind gefragt, will man die werbewirksame regionale und bisweilen nationale und internationale Interessenvertretung durch ein solches Vorzeigeamt nicht völlig trockenlegen. Liegt es an der Bürde der Krone? An der Begrifflichkeit und dem Auftritt? Am Image? An den zahlreichen Terminen? An mangelnder Vergütung? Am allgemeinen Desinteresse an Ehrenämtern? All dies gilt es zu ergründen. Vorbei scheinen jedenfalls die Zeiten, wo Winzerhäuser stolz auf die Majestätschaft aus ihrem Gut optisch hinwiesen und Gemeinden auch an Ortseingängen plakativ die Würdenträgerinnen priesen.

Externe Beratung könnte Weg in die Zukunft weisen

Ein „sensibles, traditionsreiches Thema“, nennt es Victoria Krings, deren Nachfolgerin als Geschäftsführerin, Lara Mindnich aus Wallhausen, gleich ein ernstes Problem vor sich sieht. Möglicherweise soll für die Analyse und Ideenfindung auch eine externe Agentur zurate gezogen werden. Eine weitere Aufgabe gilt es organisatorisch zu lösen: Wie sollen die noch amtierenden Majestäten 2024/25 würdig verabschiedet und bedankt werden, wenn es keine Wahl- und Krönungsveranstaltung im November gibt? Es bleibt spannend bei Weinland Nahe.