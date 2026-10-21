Bad Kreuznachs Schulamt
An seinem neuen Amt schätzt Nils Wachner die Vielfalt
Nils Wachner ist nicht nur der neue Leiter des Amtes für Kultur, Schulen und Sport, sondern auch passionierter Läufer.
Nils Wachner ist nicht nur der neue Leiter des Amtes für Kultur, Schulen und Sport, sondern auch passionierter Läufer.
Marian Ristow

Nils Wachner übernimmt eine Schlüsselrolle in Bad Kreuznach. Er bringt frischen Wind und große Ambitionen ins Amt für Kultur, Sport und Schulen. Wie plant er, Herausforderungen zu meistern?

Lesezeit 3 Minuten
Nils Wachner ist der neue Leiter des Amtes für Kultur, Schulen und Sport in der Stadtverwaltung Bad Kreuznach. Der 35-jährige studierte Verwaltungsfachmann hat am 1. September den Staffelstab von Grit Grigga übernommen. Die langjährige Leiterin des Amts 40 – so heißt der Bereich im städtischen Organigramm – war im Spätsommer nach 46 Jahren bei der Stadtverwaltung ausgeschieden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren