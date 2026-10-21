Bad Kreuznachs Schulamt An seinem neuen Amt schätzt Nils Wachner die Vielfalt Marian Ristow 21.10.2026, 06:00 Uhr

i Nils Wachner ist nicht nur der neue Leiter des Amtes für Kultur, Schulen und Sport, sondern auch passionierter Läufer. Marian Ristow

Nils Wachner übernimmt eine Schlüsselrolle in Bad Kreuznach. Er bringt frischen Wind und große Ambitionen ins Amt für Kultur, Sport und Schulen. Wie plant er, Herausforderungen zu meistern?

Nils Wachner ist der neue Leiter des Amtes für Kultur, Schulen und Sport in der Stadtverwaltung Bad Kreuznach. Der 35-jährige studierte Verwaltungsfachmann hat am 1. September den Staffelstab von Grit Grigga übernommen. Die langjährige Leiterin des Amts 40 – so heißt der Bereich im städtischen Organigramm – war im Spätsommer nach 46 Jahren bei der Stadtverwaltung ausgeschieden.







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