Nils Wachner übernimmt eine Schlüsselrolle in Bad Kreuznach. Er bringt frischen Wind und große Ambitionen ins Amt für Kultur, Sport und Schulen. Wie plant er, Herausforderungen zu meistern?
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Nils Wachner ist der neue Leiter des Amtes für Kultur, Schulen und Sport in der Stadtverwaltung Bad Kreuznach. Der 35-jährige studierte Verwaltungsfachmann hat am 1. September den Staffelstab von Grit Grigga übernommen. Die langjährige Leiterin des Amts 40 – so heißt der Bereich im städtischen Organigramm – war im Spätsommer nach 46 Jahren bei der Stadtverwaltung ausgeschieden.