Planungen in Bretzenheim An Orthenberger Mühle soll neuer Wohnraum entstehen Dieter Ackermann 01.12.2025, 15:00 Uhr

i Olaf Budde ist erleichtert, der Bebauungsplan "Orthenberger Mühle" ist auf einem guten Weg. Hinten links erkennt man die Grundmauern des ehemaligen Mühlengebäudes. Dieter Ackermann

Die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal an der ehemaligen Orthenberger Mühle ist nun endlich auf einen guten Weg gebracht. Dort soll neuer Wohnraum entstehen.

Beim Termin mit dieser Zeitung am Areal der ehemaligen Orthenberger Mühle, zwischen Bahnstrecke, Guldenbach und Nahe gelegen, hörte man den berühmten Stein vom Herzen des Bretzenheimer Ortsbürgermeisters Olaf Budde (CDU) fallen. Grund war und ist einmal mehr, dass es nach der Erstellung eines Bebauungsplanes für das Teilgebiet „Orthenberger Mühle“ seit 2021 unzählige Termine, Rats- und Ausschusssitzungen gab und man auf der Stelle zu treten ...







