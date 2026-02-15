Rat beschließt VG-Haushalt An Nahe und Glan wird das Geld knapper Silke Jungbluth-Sepp 15.02.2026, 08:00 Uhr

i Der Haushalt der Verbandsgemeinde Nahe-Glan ist beschlossen, und die VG kann sich mit ihren geplanten Projekten an die Arbeit machen. Silke Jungbluth-Sepp

Noch sieht der Haushalt der VG Nahe-Glan ganz ordentlich aus, und die Umlage konnte zumindest unter die 30-Punkt-Marke gedrückt werden. Doch die Zukunft könnte schwieriger werden, sofern die Konjunktur weiter so stark unter Druck bleibt.

Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat nun einen Haushalt für 2026 und kann ihre geplanten Projekte umsetzen. Im zweiten Anlauf verabschiedete der VG-Rat das Zahlenwerk einstimmig – bei Enthaltung der UBL-Fraktion. Die UBL lehnt – wie berichtet – die Satzungsänderung über die Wasserentgelte für Haushalte der früheren VG Sobernheim ab, die Teil des Haushaltsplans ist.







