Typisierung in Neu-Bamberg
An Leukämie erkrankt: Viele wollen Micha Reiche helfen
Der Andrangung bei der Typisierungsaktion für den schwer an Leukämie erkrankten Michael Reiche am Samstag in der Raugrafenhalle
Der Andrangung bei der Typisierungsaktion für den schwer an Leukämie erkrankten Michael Reiche am Samstag in der Raugrafenhalle war überwältigend.
Josef Nürnberg

Die Typisierungsaktion für den an Leukämie erkrankten „Micha“ Reiches aus Tiefenthal war ein voller Erfolg. Mehr als 270 Menschen ließen sich typisieren.

Lesezeit 1 Minute
Die Unterstützung für den schwer an Leukämie erkrankten Michael „Micha“ Reiche aus Tiefenthal ist grenzenlos. Deutlich wurde das am Samstag, als 213 Menschen zur Typisierung in die Raugrafenhalle kamen. Weitere 62 ließen sich zudem online typisieren.

Nur positive Reaktionen

Dass Freundschaft keine leere Worthülse ist, das stellten die beiden Schwestern Alisha Mayer und Sarah Fuchs eindrucksvoll unter Beweis.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren