Typisierung in Neu-Bamberg An Leukämie erkrankt: Viele wollen Micha Reiche helfen Josef Nürnberg 15.06.2026, 19:00 Uhr

i Der Andrangung bei der Typisierungsaktion für den schwer an Leukämie erkrankten Michael Reiche am Samstag in der Raugrafenhalle war überwältigend. Josef Nürnberg

Die Typisierungsaktion für den an Leukämie erkrankten „Micha“ Reiches aus Tiefenthal war ein voller Erfolg. Mehr als 270 Menschen ließen sich typisieren.

Die Unterstützung für den schwer an Leukämie erkrankten Michael „Micha“ Reiche aus Tiefenthal ist grenzenlos. Deutlich wurde das am Samstag, als 213 Menschen zur Typisierung in die Raugrafenhalle kamen. Weitere 62 ließen sich zudem online typisieren. Nur positive Reaktionen Dass Freundschaft keine leere Worthülse ist, das stellten die beiden Schwestern Alisha Mayer und Sarah Fuchs eindrucksvoll unter Beweis.







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