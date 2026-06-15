Die Typisierungsaktion für den an Leukämie erkrankten „Micha“ Reiches aus Tiefenthal war ein voller Erfolg. Mehr als 270 Menschen ließen sich typisieren.
Lesezeit 1 Minute
Die Unterstützung für den schwer an Leukämie erkrankten Michael „Micha“ Reiche aus Tiefenthal ist grenzenlos. Deutlich wurde das am Samstag, als 213 Menschen zur Typisierung in die Raugrafenhalle kamen. Weitere 62 ließen sich zudem online typisieren.
Nur positive Reaktionen
Dass Freundschaft keine leere Worthülse ist, das stellten die beiden Schwestern Alisha Mayer und Sarah Fuchs eindrucksvoll unter Beweis.