An Heiligabend wird vom Teetempelchen aus geträllert

Die Kauzenburg fällt in diesem Jahr zu Weihnachten flach, was das Turmblasen der Winzenheimer Musikfreunde angeht. Doch Armin Göckel als Pächter des Teetempelchens stellt eine hervorragende Alternative.
Lesezeit 1 Minute
Das tut den Kreuznachern weh: Das alljährliche Turmblasen zu Heiligabend auf der Kauzenburg muss weichen. Doch Optiker Armin Göckel als Pächter des Puricelli-Tempelchens, auch bekannt als „Teetempelchen“, springt als Retter ein. Die Musikfreunde Winzenheim 1928, das Weingut Paul Anheuser, der Altstadtverein sowie Göckel sorgen dafür, dass der Pavillon gut erreichbar sein wird.