Investitionen in Container An Grundschulen in Bad Kreuznach fehlen Klassenräume Cordula Kabasch 22.09.2026, 16:30 Uhr

i An der Martin-Luther-King-Schule wird die Mensa umgebaut. Wie an vielen Schulen fehlt es dort an Platz. Josef Nürnberg

Zu wenig Platz für Jungen und Mädchen an Kreuznacher Schulen: Steigende Schülerzahlen an städtischen Grundschulen führen dazu, dass Container an- und ausgebaut werden müssen. Das Gleiche gilt für Mensen.

In der Mensa der Grundschule Hofgartenschule wird im Vier-Schicht-Betrieb gegessen, und auf dem Schulhof stehen die fast schon obligatorischen Container: Ein Bild, das so oder ähnlich auch an anderen Bad Kreuznacher Grundschulen zu sehen ist. Steigende Schülerzahlen führen dazu, dass mehr Platz nötig ist.







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