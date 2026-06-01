Es ist ein Großprojekt, das die Bad Sobernheimer über viele Jahre beschäftigen wird: Die Sanierung der L232 quer durch die Innenstadt. Los geht es nun mit dem ersten Bauabschnitt, dem Bereich Westtangente.
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Ursprünglich sollten die Bagger schon längst rollen, doch die Planungen und Vorarbeiten waren aufwendiger als ursprünglich gehofft. Nun aber wird es konkret mit der L232-Sanierung. Die Hauptachse durch Bad Sobernheim von der Westtangente vorbei am Bahnhof und bis zum Ortsausgang Richtung Staudernheim soll in den nächsten Jahren komplett in fünf Bauabschnitten erneuert werden.