Großprojekt L232 startet An der Bad Sobernheimer Westtangente geht es los Silke Jungbluth-Sepp 01.06.2026, 14:30 Uhr

i Die Landesstraße 232 hat im Bereich der Westtangente zwischen beiden Kreiseln stark gelitten. Sie soll allerdings nicht nur oberflächlich erneuert werden. Auch Wasserleitungen und die Kanalisation werden dort bei dieser Gelegenheit saniert. Jungbluth-Sepp Silke. Silke Jungbluth-Sepp

Es ist ein Großprojekt, das die Bad Sobernheimer über viele Jahre beschäftigen wird: Die Sanierung der L232 quer durch die Innenstadt. Los geht es nun mit dem ersten Bauabschnitt, dem Bereich Westtangente.

Ursprünglich sollten die Bagger schon längst rollen, doch die Planungen und Vorarbeiten waren aufwendiger als ursprünglich gehofft. Nun aber wird es konkret mit der L232-Sanierung. Die Hauptachse durch Bad Sobernheim von der Westtangente vorbei am Bahnhof und bis zum Ortsausgang Richtung Staudernheim soll in den nächsten Jahren komplett in fünf Bauabschnitten erneuert werden.







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