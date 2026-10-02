Bad Kreuznacher Schwätzchen Amthors Strandkorb und die Pop-Art-Hommage Harald Gebhardt 02.10.2026, 17:00 Uhr

i Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich. Markus Kilian

Vermutlich haben Narren und Künstler mehr gemeinsam als man gemeinhin denkt﻿: Sie sind wohl die Einzigen, die das Recht haben, die Welt so zu sehen, wie sie nicht ist. Das trifft manchmal auch auf eine besondere Spezies von Politikern zu.

(K)eine Strandkorb-Frage Kennen Sie den Kultfilm „Der Hofnarr“ aus dem Jahr 1955 mit Danny Kaye in der Hauptrolle? Schon x-mal gesehen, und irgendwie fühlte ich mich, warum auch immer, sofort daran erinnert, als ich in der ZDF-Doku „Inside CDU“ den Auftritt von Staatsminister Philipp Amthor gesehen habe, der für viel Empörung gesorgt hat.







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