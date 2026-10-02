Vermutlich haben Narren und Künstler mehr gemeinsam als man gemeinhin denkt: Sie sind wohl die Einzigen, die das Recht haben, die Welt so zu sehen, wie sie nicht ist. Das trifft manchmal auch auf eine besondere Spezies von Politikern zu.
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(K)eine Strandkorb-Frage
Kennen Sie den Kultfilm „Der Hofnarr“ aus dem Jahr 1955 mit Danny Kaye in der Hauptrolle? Schon x-mal gesehen, und irgendwie fühlte ich mich, warum auch immer, sofort daran erinnert, als ich in der ZDF-Doku „Inside CDU“ den Auftritt von Staatsminister Philipp Amthor gesehen habe, der für viel Empörung gesorgt hat.