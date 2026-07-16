In Kirn geht’s zauberhaft zu Amalienlust wird wieder zum Märchenland Sebastian Schmitt 16.07.2026, 14:40 Uhr

i Mit viel Liebe zum Detail verwandelte sich die Kirner Innenstadt im vergangenen Jahr beim Märchenfest in eine bunte Welt voller Fantasie, Geschichten und zauberhafter Figuren. Sebastian Schmitt

Die Stadtbücherei Kirn lädt am 22. Juli zum Märchenfest in den Park und auf den Parkplatz Kiesel in Kirn ein. Die Amalienlust verwandelt sich dann wieder in ein Märchenland. Vergangenes Jahr wurde 1000 Besucher gezählt.

Für einen Tag soll sich die Amalienlust in ein Märchenland verwandeln. Am Mittwoch, 22. Juli, lädt die Stadtbücherei Kirn von 11 bis 15 Uhr zum Märchenfest in den Park und auf den angrenzenden Parkplatz Kiesel ein. Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr, als mehr als 1000 Besucher gezählt wurden, wartet erneut ein umfangreiches Programm auf Kinder und Familien.







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