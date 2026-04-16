Erstmals Frau an der Spitze
Am Ziel: Andrea Silvestri offiziell VG-Bürgermeisterin
Mittwoch erhielt Andrea Silvestri von Bürgermeister Marc Ullrich ihre Ernennungsurkunde als neue Bürgermeisterin der Verbandsgem
Mittwoch erhielt Andrea Silvestri von Bürgermeister Marc Ullrich ihre Ernennungsurkunde als neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Ab Freitag übernimmt sie dann die Nachfolge von Ullrich.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Erste Frau an der Spitze, breite Unterstützung und viel Sympathie: Andrea Silvestri ist offiziell Bürgermeisterin der VG Bad Kreuznach. Bei der Amtseinführung prägten persönliche Worte, Dank und Erwartungen an ihren bodenständigen Kurs den Abend.

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Andrea Silvestri von der CDU ist offiziell die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Circa 200 Menschen, darunter ihre Familie, politische Weggefährten, Bürger ihrer Heimatgemeinde Feilbingert, Freunde und Mitarbeiter der Verwaltung, waren anwesend, als Bürgermeister Marc Ullrich sie am Mittwochabend im Rahmen der Verbandsgemeinderatssitzung in der Feilbingerter Lemberghalle in das Amt einführte.

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