Kreis wählt seine Landrätin Am Sonntag folgt die Antwort: Bettina oder Katharina? 08.11.2024, 15:44 Uhr

i Herausforderin Katharina Dahm (SPD, links) und Landrätin Bettina Dickes (CDU, rechts) treten gegeneinander an. Das Foto stammt von der Podiumsdiskussion unserer Zeitung am 15. Oktober im Waldböckelheimer Bürgerhaus. Charlotte Eberwien

Am Sonntag wird im Kreis Bad Kreuznach gewählt: Neben zwei Bürgermeisterwahlen (Jeckenbach und Norheim) entscheidet der Kreis über das höchste Amt: das der Landrätin. Amtsinhaberin Bettina Dickes (CDU) wird von Katharina Dahm (SPD) herausgefordert.

An politischen Turbulenzen hat es in dieser Woche nicht gefehlt, am Sonntag spitzt sich im Kreis Bad Kreuznach die Lage nochmal zu. Allerdings nicht ungeplant und chaotisch, sondern höchst ordentlich und unter Einhaltung aller Formalien: Rund 125.000 Menschen im Kreis sind aufgerufen ihre Stimme bei der Wahl der Landrätin abzugeben.

